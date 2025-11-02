Torino-Pisa 2-2

TORINO.
Paleari,
Ilic,
Vlasic
(46′
Ngonge),
Maripan
(66′
Tameze),
Pedersen,
Simeone
(78′
Zapata),
Adams
(66′
Gineitis),
Lazaro
(73′
Biraghi),
Casadei,
Coco,
Ismajli.
A
disposizione.
Popa,
Siviero,
Masina,
Ilkhan,
Anjorin,
Dembelé,
Asllani,
Njie.
Allenatore
Baroni
PISA.
Semper,
Caracciolo,
Canestrelli,
Leris
(83′
Cuadrado),
Højholt
(46′
Aebischer),
Meister,
Akinsanmiro,
Touré
(65′
Nzola),
Vural
(83′
Marin),
Moreo
(65′
Angori),
Calabresi.
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Tramoni,
Buffon,
Piccinini,
Albiol,
Denoon,
Mbambi,
Bonfanti,
Lorran.
Allenatore
Gilardino
Arbitro.
Alberto
Ruben
Arena
di
Torre
del
Greco.
Assistenti.
Berti-Colarossi.
4°
Ufficiale.
Allegretta.
Var.
Camplone.
Avar.
Sozza
Reti.
13′
Moreo,
29′
Moreo
(rigore),
42′
Simeone,
45’+3
Adams.
Note.
Ammoniti
Casadei,
Højholt,
Pedersen.
Espulso
Baroni
(allenatore
Torino)
al
45′
per
proteste.
Recupero
3′
pt;
4′
st