Primavera, Crotone-Empoli 0-5

Dopo il successo in Coppa Italia la Primavera di mister Andrea Filippeschi vince anche in campionato. In casa del Crotone finisce 5-0 per gli azzurri. Aperta la gara e poi messa in cassaforte con una tripletta di Salvatore Monaco, l’Empoli nel finale troverà anche la quarta e la quinta rete con Mazzi e Blazic. Tre punti meritati che spingono l’Empoli a -2 dalla prima posizione.

“Venivamo da due gare in pochi giorni – afferma Filippeschi – c’era da capire come ci avrebbe affrontato la squadra avversaria e l’importante era restare ordinati. Bravi i ragazzi sbloccare la partita, da lì poi si sono creati gli spazi per chiudere la gara. Dopo la rete del vantaggio abbiamo giocato più liberi, con maggiore leggerezza e tranquillità. Abbiamo finito in crescendo quando invece nel finale avremmo dovuto essere più stanchi. L’aspetto mentale è importante, influenza le partite. Quest’anno – chiude il tecnico azzurro – troviamo tante squadre che ci aspettano e ripartono. Dobbiamo essere bravi a capire come aprire la partita, rimanendo ordinati, e magari a chiuderla. E’ un aspetto di crescita per i ragazzi che col tempo miglioreremo”.

CROTONE: Paciotti, D’Oppido, Valenza, Del Maschio (83′ Sinopoli), Adamo (83′ Pagano), Pierangeli, Troiano(70′ Lo Monaco), Fiore, Del Piano(61′ Circelli), Terrasi, Buonaccorsi (83′ Sugamiele). A disposizione: Graci, Elia, La Rosa, Sugamiele, Cuccaro, Stirpe, Vaccaro, Trovato.

EMPOLI: Versari, Egan, Lauricella (45′ Guglielmino), Huqi, Antonini, Bembnista, Bagordo (81′ Babalola), Mazzi, Monaco (81′ Mureddu), Fiorini(67′ Samb), Zanaga (67′ Blazic).

A disposizione: Lastoria, Gori, Pasalic, Babalola, Tavanti, Blini, Diousse, Perillo.

Arbitro: Benito Saccà

Ammoniti: Bembnista