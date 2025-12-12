Gli Opta Facts della sfida tra Juve Stabia e Empoli

Gli Opta Facts di Empoli-Palermo, quindicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 7 dicembre alle ore 17.15 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
L’Empoli ha vinto cinque delle ultime otto partite contro il Palermo in Serie BKT (2N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle prime sei sfide con i rosanero (5N, 1P).
L’Empoli è imbattuto nelle sette partite casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (3V, 4N); tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in casa nella competizione solo contro cinque hanno disputato più sfide: Vicenza (12), Cesena (11), Crotone (nove), Reggina (nove) e Genoa (otto).
L’Empoli ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, un successo in più dei successi ottenuti nelle precedenti 11 (5N, 4P); i toscani non arrivano a quattro vittorie di fila nella competizione da marzo-aprile 2021 con Alessio Dionisi in panchina.
L’Empoli è imbattuto da 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N), è la serie aperta di imbattibilità interna più lunga nella competizione.
Il Palermo ha vinto l’ultima partita di Serie BKT (5-0 contro la Carrarese) e non arriva a due successi consecutivi da metà settembre contro Südtirol e Bari, con due clean sheet in quel caso.
Dopo aver vinto due delle prime tre trasferte di questo campionato (1N), il Palermo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime tre (1N, 2P).
Nella stagione 2024/25 Alessio Dionisi è stato allenatore del Palermo: in 38 partite ha collezionato 14 vittorie, 10 pareggi e subito 14 sconfitte.
Empoli e Palermo sono due delle tre squadre, insieme al Frosinone, ad aver segnato più gol di testa in questo campionato di Serie BKT: tutte e tre le squadre si trovano a quota sei reti con questo fondamentale. Mentre i siciliani hanno subito un solo gol di testa, i toscani ne hanno già concessi quattro.
Due dei cinque giocatori più giovani tra quelli che hanno segnato almeno cinque gol tra Serie A e Serie BKT in questa stagione giocano per l’Empoli: Stiven Shpendi e Bohdan Popov – gli altri sono Alphadjo Cissè, Cristian Shpendi e Nico Paz.
Joel Pohjanpalo è il miglior marcatore tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, grazie ai suoi otto gol, compresa una tripletta nell’ultima giornata; da quando ha esordito in cadetteria nel 2022/23 è stato l’unico giocatore della competizione con più di una partita con almeno tre reti realizzate (quattro in totale per lui, di cui due in maglia Palermo).
