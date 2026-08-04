Il Pisa Sporting Club lancia il Corporate Pass, una nuova modalità di abbonamento dedicata al mondo Business (ditte individuali e liberi professionisti); l’occasione perfetta per non perdersi neanche un minuto delle gare ufficiali in programma alla Cetilar Arena, in prima fila e con la massima flessibilità. Scopriamolo nel dettaglio:

Cosa comprende:

– Accesso alle 20 gare casalinghe attualmente in programma per la stagione 2026-2027;

– Posto riservato in Tribuna Superiore, nelle migliori disponibilità centrali;

– Possibilità, direttamente dalla propria area riservata, di intestare il titolo di ingresso a persone diverse per ogni singola partita;

– Gestione completamente digitale del proprio Corporate Pass.

Se cerchi:

Un investimento per la tua attività. Il Corporate Pass è intestato alla tua attività e può rappresentare una soluzione coerente con le esigenze di un professionista o di un’impresa.

Un ambiente business. La Tribuna Superiore ospiterà numerosi professionisti, imprenditori e rappresentanti di aziende del territorio; ogni partita può diventare anche un’occasione per creare nuove relazioni, confrontarsi e ampliare il proprio network in un contesto informale

Corporate Pass sarà disponibile a partire da lunedì 3 agosto 2026, e fino a esaurimento delle disponibilità dedicate, al prezzo di 1.500 euro + IVA; acquistandone un secondo, lo pagherai 1.000 euro + IVA.

Approfitta di questa opportunità e assicurati il tuo Corporate Pass cliccando sul link sottostante.

https://pisasportingclub.com/corporate-pass

Riceverai l’accesso alla tua area riservata e, come detto, prima di ogni gara potrai scegliere se utilizzarlo direttamente, oppure assegnarlo a un’altra persona.

Entra nella community Corporate del Pisa Sporting Club, non perdere l’occasione!

<p>The post Il Pisa SC si rivolge al Mondo Business: ecco il Corporate Pass first appeared on Pisa Sporting Club.</p>