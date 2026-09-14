Academy Nerazzurra: Primavera e Under 15 in copertina

Weekend positivo per le giovanili del Pisa Sporting Club.

In copertina ci sono sicuramente la Primavera, che a Frosinone ha centrato il primo successo stagionale, e gli Under 15 vittoriosi di misura sul Torino; ottimo pareggio, sempre col Torino, anche per gli Under 16 mentre gli Under 17 sono usciti sconfitti dal difficile confronto esterno con la Juventus. Ecco il quadro completo dei risultati:

PRIMAVERA 2. Frosinone-Pisa 2-3

UNDER 17. Juventus-Pisa 5-1

UNDER 16. Pisa-Torino 3-3

UNDER 15. Pisa-Torino 1-0

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