Pianese, la campagna abbonamenti supera quota 300: è record. “Grande orgoglio per il legame con il territorio”

BaCiami anCora ha battuto i precedenti record raggiungendo una cifra mai toccata prima

Ha superato ogni precedente “BaCiami anCora” la campagna abbonamenti della Pianese, che a oggi ha superato quota 300. Un risultato straordinario, che conferma ancora una volta il grande cuore di Piancastagnaio e di tutto il Monte Amiata. La Pianese è il suo territorio e il territorio ha risposto presente alla chiamata alle armi per una stagione che si prospetta lunga e impegnativa. La società vuole ringraziare ogni tifoso che ha sottoscritto l’abbonamento: il suo sostegno è fondamentale per la società bianconera.

“Siamo enormemente soddisfatti del risultato raggiunto – ha commentato Simone Fantozzi, responsabile marketing bianconero –, che rompe tutti i nostri precedenti record. Un grazie va, ovviamente, al nostro presidente, a tutta la famiglia Sani e a Stosa Cucine, che rendono tutto questo possibile. Ma dobbiamo ringraziare anche tutti i nostri sostenitori che, con l’abbonamento, hanno offerto un supporto morale e materiale alla società. Superare quota 300, che rappresenta una soglia anche simbolica, per una realtà come la nostra è motivo di grande orgoglio e dimostra quanto sia forte il legame tra la Pianese e tutto il territorio”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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