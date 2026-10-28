Coppa Italia Primavera. Lecce-Pisa 5-2

Si ferma ai Trentaduesimi di Finale la corsa del Pisa Sporting Club nella Coppa Italia Primavera.
La squadra guidata da Miguel Veloso è stata punita oltremodo nel punteggio dai salentini, capaci di una grande rimonta nella ripresa dopo il parziale di 2-1 in favore dei nerazzurri alla fine della prima frazione. Ecco il tabellino della gara:
LECCE. Penev, Larsen, Zovko (1’ st Di Pasquale), Laerke, Flies (33’ st Marrocco), Dahman (9’ st Trio), Parente (1’ st Vitale), Fajardo, Dabo (25’ st Palomares), Persano, Palamarchuk. A disposizione. Fontanarosa, Milojevic, Cafasso, Lerga, Longo, Perrone. Allenatore Schipa
PISA. Guizzo, Lenzoni, Bolognini, Miglianti, Minisini, Minicucci (35’ st Ribechini), Cangiano (25’ st Masini), Saviozzi, Haidara (35’ st Lucarelli), Landucci (25’ st Mainardi), Ietro (35’ st Ghizzani). A disposizione. Sebastiano, Neri, Bendinelli, Serafini, Bassetti, Pergjoni. Allenatore Veloso
Arbitro. Gabriele Totaro di Lecce. Assistenti. Miccoli-Fedele
Reti. 19’ pt Haidara, 31’ pt Fajardo, 45’ pt Ietro, 12’ st Flies, 19’ st Vitale, 27’ st Vitale, 48’ st Vitale
Note. Ammonito Lenzoni. Recupero 0′ pt; 3′ st.
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