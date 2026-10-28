Oggi si gioca! Pisa-Palermo

Campionato Serie BKT
9° giornata
Calcio d’inizio. Ore 19.00
Stadio. Cetilar Arena
Arbitro. Daniele Chiffi di Padova. Assistenti. Tegoni-Colaianni. 4° Ufficiale. Arena. Var. Di Paolo. Avar. Cosso
Squalificati. Arturo Calabresi
Diffidati. Nessuno
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