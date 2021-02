Tra poco qui seguite on line Pergoletese – Pistoiese

Ventiduesima giornata delicatissima oggi al Voltini di Crema tra Pergolettese e Pistoiese. Arancioni sopravanzano gli avversari di soli tre punti nella zona calda della classifica. In campo per la Pistoiese torna dal primo minuto Pezzi al posto di Spinozzi e Tempesti per Mal, per il resto la stessa formazione di domenica.

Cronaca.

20” annullato per fuorigioco goal di Chinellato su assist di Tempesti. Grande azione iniziata da Pezzi.

3′ Bortoluz di testa alta.

4″ Chinellato che pare ispirato spizza a lato di testa.

8′ su cross di Simonti di testa Valiani chiama il miracolo di Ghidotti d’istinto in angolo.

16′ tegola per la Pistoiese: esce Chinellato che aveva avuto un grande impatto con la gara. Entra Rovaglia.

17′ inutile la supremazia di 15 minuti degli arancioni. Alla prima occasione Morello trova il goal del mercoledì e insacca con un tiro chirurgico dai venti metri. Il calcio è così.

Il vantaggio dei locali insieme alla perdita di Chinellato due mazzate in un minuto.

27′ occasione colossale per Canis in contropiede su capovolgimento su un angolo. Palla fuori di poco.

35′ ammonito Tempesti.

37′ Morello dopo un errato disimpegno impegna Perucchini.

38′ Salvi di testa sfiora il goal, difesa si salva in angolo. E Salvi sfiora la rete ancora di testa. Miracolo di Ghidotti.

La Pistoiese fa la partita,ma è rabbiosa la Pergolettese quando riparte. Brutta gatta da pelare per gli arancioni.

Finisce il primo tempo. 1-0 per la Pergolettese.

Secondo tempo

Esce Tempesti entra Spinozzi.

Esce Bortoluz dentro Longo.

9′ conclusone da dentro i sedici metri di Morello para a terra Perucchini.

16″ prova di testa Spinozzi su assist di Valiani fuori.

17′ Valiani servito da Pierozzi calcia dentro l’area salva Ceccarelli in angolo.

21′ Canis impegna a terra Perucchini.

23′ fuori Canis dentro Bariti.

26′ Maurizi per Pezzi.

31′ ammonito Spinozzi

La gara è spigolosa. La Pergolettese cerca di rompere i ritmi e gioca dietro la linea del pallone chiudendo ogni spazio. 32′

33′ Simonetti ha un ottima palla a centro area ma calcia alto.

36′ tiro cross di Valiani non trova deviazione.

42′ Valiani guadagna un fallo alla trequarti. Cerca trasformazione Stoppa che si salva con intervento goffo ma efficace.

44′ traversa di Stoppa deviazione di Ghidotti. Punizione guadagnata da Salvi trasformato in centravanti.

46′ Varga salva su un contropiede.

48′ Spinozzi di testa sembra avercela fatta. Ma è una gara stregata. Salva sulla linea di testa Ferrara.

49′ sul capovolgimento di fronte Bariti batte Perucchini. La crudeltà del calcio stavolta è davvero emersa in tutta la sua grandezza.

Finisce 2-0 per la Pergolettese. Gli arancioni escono con la testa altissima.