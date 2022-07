Cordoglio per la scomparsa di Enzo Riccomini

La società US Pistoiese 1921 è in lutto per la scomparsa di Enzo Riccomini, ex allenatore degli arancioni negli anni d’oro della Serie A.

Originario di Piombino, Enzo iniziò la sua carriera da allenatore ad Empoli, riuscendo ad ottenere negli anni storiche promozioni in Serie A con la Ternana e la Pistoiese, rispettivamente nelle stagioni 1973/74 e 1979/80. Terminò la carriera nel 1993.

Il funerale si terrà domani 23 luglio alle ore 17:30 presso la chiesa di Sant’Antonio a Viareggio.

Alla famiglia Riccomini va la vicinanza di tutta la società, unitamente a dirigenza, squadre e staff.

