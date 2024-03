Pistoiese-Prato, le info sui biglietti

Domenica sarà “Giornata Orange”. Al “Marcello Melani”, in occasione della 28° giornata del Girone D di Serie D, arriva il Prato. In vista del derby, il cui calcio d’inizio è fissato alle 14:30, l’US Pistoiese 1921 comunica le modalità di acquisto dei biglietti presso tutti i punti vendita ETES d’Italia.

Quelli presenti nella provincia di Pistoia: Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 15 – domenica chiuso; Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli, 51016 Montecatini Terme (PT) – Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00.

Orari biglietteria stadio Marcello Melani:

sabato 23 marzo dalle 16:30 alle 18:30 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 12:45 fino alle 15:15 presso la Gradinata.

Si ricorda che la vendita è abilitata online sul sito www.etes.it, chiusura per il settore ospiti alle 19 del giorno antecedente la gara.

L’Us Pistoiese 1921, a differenza di quanto precedentemente comunicato, annuncia che gli abbonati non dovranno acquistare il biglietto per assistere al derby con il Prato di domenica, in programma alle 14:30 allo stadio “Marcello Melani”

I COSTI DEI BIGLIETTI

Tribuna centrale

intero: 45€

under 8: omaggio

Tribuna laterale sud/nord

intero: 10€

under 8: omaggio

Jolly

intero: 10€

under 8: omaggio