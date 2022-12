L’U.S Città di Pontedera esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro socio e amico, Vito Consoloni, per la scomparsa di sua moglie. In questo momento di dolore, società, staff e tutti i giocatori si stringono attorno alla famiglia in un abbraccio forte e sincero.

