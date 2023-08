Pontedera, allenamenti congiunti con la Primavera del Pisa e il River Pieve

Doppio impegno nel weekend

Il Pontedera si prepara per una serie di allenamenti congiunti che si preannunciano intensi e formativi per la squadra.

Pontedera-Pisa Primavera

Sabato 12 agosto, alle ore 17:00, l’Us Pontedera si troverà di fronte alla Pisa Primavera presso il terreno di gioco di Casciana Terme. Sarà un’opportunità per misurarsi contro una squadra giovane e promettente, testando strategie e dinamiche di gioco.

Pontedera-River Pieve

Ma gli impegni non si fermano qui. Domenica 13 agosto, alle ore 18:00, sarà la volta di un’amichevole allo Stadio Ettore Mannucci, con il River Pieve come avversario. Questo allenamento congiunto sul proprio terreno di gioco offre al Pontedera la possibilità di mettere in pratica quanto appreso nelle sessioni di preparazione estive e affinare la propria tattica.

Questi appuntamenti rappresentano un momento cruciale per i granata in vista della prossima stagione calcistica. Gli allenamenti congiunti consentono non solo di valutare il livello di forma fisica e tecnica dei giocatori, ma anche di rafforzare il senso di squadra e il coordinamento in campo. L’obiettivo è affinare le abilità e le strategie di gioco, in modo da affrontare al meglio le sfide competitive che attendono l’Us Pontedera.