Nuovo partner per il Pontedera: Gruppo Lupi

Questa mattina, presso la sala stampa dello stadio Mannucci, è statp presentato un nuovo partner Granata: Gruppo Lupi.

Giacomo Gronchi, CEO Gruppo Lupi: “Gruppo Lupi ha effettuato un’operazione d’incorporazione di Lattanzi Group, società di Pisa che già era inserita nel circuito di sponsor dell’US Città di Pontedera. Per noi Pontedera è una città importante, in quanto ci ha dato i natali come Gruppo nel 1978, e ci è sembrato naturale e interessante dare il nostro contributo a questa società sportiva.

Ringrazio David Lattanzi che ci ha introdotto nella famiglia Granata. Per noi le partnership sportive sono importanti non solo perché danno visibilità al nostro marchio, ma anche perché si tratta di un modo per essere presenti socialmente sul territorio in cui operiamo”.

Andrea Bargagna, Direttore Organizzativo US Città di Pontedera: “Do il benvenuto nella famiglia Granata a Giacomo e al Gruppo Lupi. In questo passaggio è stata fondamentale l’esistenza di un rapporto già da quattro anni con Lattanzi Group e David Lattanzi.

Pontedera oggi è un brand importante a livello nazionale per lo sviluppo sportivo ma anche per quello aziendale, dei contenuti, del marketing e della comunicazione. Ancor più importante è il network che ha creato sul territorio, che permette a chi arriva a dare un contributo importante di avere benefici sia d’immagine che di be-to-be. Grazie a Gruppo Lupi, sperando che sia l’inizio di un lungo rapporto”.