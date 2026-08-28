GRANATAPIÙCHEMAI: AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2026/27

È ufficialmente aperta la tanto attesa Campagna Abbonamenti dell’US Città di Pontedera per la stagione sportiva 2026/27.

#Granatapiùchemai è lo slogan scelto per accompagnare una nuova stagione da vivere insieme, dentro e fuori dal campo. Un messaggio che vuole riportare al centro ciò che rende davvero forte il Pontedera: la sua gente, il Mannucci e il senso di appartenenza a questi colori. Essere granata significa esserci, ogni domenica, accanto alla squadra e insieme alla città.

Il Club ha scelto di costruire una Campagna Abbonamenti accessibile, con prezzi popolari e particolare attenzione ai giovani e alle famiglie, perché il Mannucci sia sempre più la casa della comunità granata. Sono previste la gratuità fino ai 18 anni compresi in tutti i settori escluso “Tribuna Centrale”, la gratuità per un genitore di ogni ragazzo/a delle giovanili granata in “Gradinata Nord” e una promozione speciale sulla App Ufficiale dell’US Città di Pontedera, valida anche per le singole gare casalinghe.

Prezzi e Modalità Campagna Abbonamenti

L’abbonamento è offerto ai tifosi granata a quattro tariffe distinte in base al settore. Gli abbonamenti interi sono riservati alla fascia 26-65 anni, mentre gli abbonamenti ridotti alla fascia 19-25 anni e agli over 66. Abbonamento omaggio sino a 18 anni compresi (dai 19 ridotto) in tutti i settori escluso “Tribuna Centrale” e per un genitore di ogni ragazzo/a delle giovanili dell’US Città di Pontedera nel settore “Gradinata Nord”.

Di seguito le tariffe per ciascun settore:

TRIBUNA CENTRALE: prezzo unico 240 euro.

TRIBUNA LATERALE: intero 200 euro; ridotto 160 euro.

RETTILINEO DI TRIBUNA: intero 160 euro; ridotto 120 euro.

GRADINATA NORD: prezzo unico 50 euro.

Sarà possibile sottoscrivere la prelazione per il proprio abbonamento stagionale online su www.etes.it, in loco esclusivamente presso lo store “Cuore Granata” (martedì 10-12 e 17-20; mercoledì 10-12; giovedì 10-12 e 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20; sabato 10-12:30 e 17-20) o tramite l’App Ufficiale dell’US Città di Pontedera (REGISTRATI QUI: onelink.to/us4wv3), ottenendo uno sconto del 10% una volta effettuata la registrazione.

Prezzi e Modalità Biglietti singola partita

Stabilito anche il costo del biglietto per una singola gara. I biglietti interi sono riservati alla fascia 26-65 anni compresi, mentre i ridotti alle donne, alla fascia 19-25 anni compresi e agli over 66. Ingresso gratuito in tutti i settori per fascia 0-18 anni (dai 19 ridotto), da 0 a 13 anni compresi purché accompagnati da un maggiorenne.

TRIBUNA CENTRALE: prezzo unico 24 euro.

TRIBUNA LATERALE: intero 15 euro; ridotto 12 euro.

RETTILINEO DI TRIBUNA: intero 12 euro; ridotto 10 euro.

GRADINATA NORD: intero 8 euro; ridotto 6 euro.

I biglietti per una singola partita sono disponibili, oltreché online su www.etes.it, presso lo store “Cuore Granata”, senza costi di prevendita, e registrandosi sulla App Ufficiale dell’US Città di Pontedera (REGISTRATI QUI: onelink.to/us4wv3) con uno sconto del 10% una volta effettuata la registrazione. In caso di acquisto il giorno della partita alla Biglietteria dello Stadio Ettore Mannucci saranno aggiunti € 2,00 di prevendita.

Per i possessori della tessera “Sostenitore Associazione Pontedera Cuore Granata” è prevista la possibilità di “cedere” l’abbonamento o biglietto singolo ad altra persona senza limitazioni sul numero di volte.

Ci sono stagioni che si guardano. E stagioni che si vivono insieme. Questa vogliamo viverla con voi, dal primo all’ultimo minuto.

Il Mannucci è casa nostra. Riempiamolo di granata.

#Granatapiùchemai

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