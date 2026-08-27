Report allenamento – giovedì 27 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito questo pomeriggio la preparazione al centro sportivo di Rigutino, dove il gruppo amaranto ha sostenuto una seduta intensa e ben strutturata in vista dell’impegno di sabato. La sessione si è aperta con una fase di attivazione tecnica, utile per alzare i ritmi e affinare la sensibilità sul pallone. A seguire, spazio a una corposa parte tattica, nella quale lo staff ha lavorato su principi, distanze e sincronismi tra i reparti. In chiusura, la squadra ha disputato una partita a tema, utile per mettere in pratica le indicazioni e consolidare le soluzioni provate durante la settimana. Gli amaranto torneranno in campo domani, venerdì 28, con una seduta mattutina al “Città di Arezzo”, che si svolgerà a porte chiuse. Al termine dell’allenamento è prevista la conferenza stampa di mister Bucchi, appuntamento che aprirà ufficialmente il percorso di avvicinamento alla gara del weekend con il Palermo.