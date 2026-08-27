GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE 2026/27

PONTEDERA, CI SIAMO! Giovedì 3 settembre si terrà la presentazione ufficiale della Stagione 2026/27. Dalle 21:00, allo Stadio Ettore Mannucci, scopriremo uno ad uno la nuova squadra, lo staff e tutte le componenti del Club. Ma non solo: ci saranno ospiti e sorprese, con un unico filo conduttore: Pontedera e la sua comunità. Nel corso della serata verranno svelate ufficialmente anche le nuove maglie per la stagione alle porte. La serata sarà trasmessa in diretta su 50 Canale. Pontedera, ci vediamo allo Stadio. Tutti insieme.

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