Statistiche e Curiosità della sfida col Catanzaro

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Cetilar Arena, ore 21.00) il Catanzaro, nel match valido per la 2° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Dall’inizio degli anni ’70, il Pisa non ha mai vinto nelle 10 partite disputate contro il Catanzaro in Serie BKT, per un bilancio di sette pareggi e tre sconfitte nel parziale, segnando appena tre reti (un 1-1 e un 2-2): 0.3 di media a gara; tra le squadre che i toscani non hanno mai battuto nel periodo nel torneo, quella giallorossa è la compagine affrontata più volte.
- Il Pisa non ha mai perso nei nove match casalinghi giocati contro il Catanzaro in Serie BKT: quattro successi nelle prime quattro sfide in Toscana e cinque pareggi nei confronti più recenti; tra le squadre attualmente nel campionato cadetto contro cui i nerazzurri non hanno mai registrato una sconfitta interna nel torneo, quella giallorossa è la formazione affrontata più volte.
- Dopo lo 0-1 contro il Padova nella prima giornata, il Pisa potrebbe perdere entrambe le prime due gare stagionali in un singolo torneo cadetto per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria; in generale, non accade ai nerazzurri dalla stagione 1991/92 (2-3 contro la Casertana e 1-3 contro il Modena in quel caso).
- Considerando anche il termine della scorsa stagione regolare, il Catanzaro ha perso ciascuna delle ultime tre gare giocate in Serie BKT con un punteggio complessivo di 9-6; da quando sono tornati in cadetteria nel 2023/24, i giallorossi non hanno mai subito quattro sconfitte di fila nel torneo.
- Pisa (4+4) e Catanzaro (3+4) sono due delle sole tre squadre – assieme al Palermo (4+3) – che nella prima giornata della Serie BKT 2026/27 hanno sia registrato almeno tre attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria), sia almeno tre attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria).
- Dopo avere chiuso lo scorso campionato da secondo miglior marcatore del Mantova (sette reti, al pari di Francesco Ruocco e meno solo delle otto di Leonardo Mancuso), al suo esordio con la maglia del Pisa in Serie BKT Tommaso Marras è stato il giocatore che ha tentato più dribbling (sette) nel corso della prima giornata, oltre ad avere giocato nove palloni all’interno dell’area avversaria (record condiviso con Alessandro Arena) e ad avere creato ben quattro occasioni su azione per i propri compagni (meno solo delle cinque di Jari Vandeputte).
- Tra le squadre contro cui non ha mai perso in Serie BKT, il Pisa (3V, 3N) è una delle tre contro cui Pietro Iemmello conta più presenze nel torneo: sei (come contro Ascoli e Pescara), segnando anche la rete decisiva per l’1-0 del Perugia del 4 ottobre 2019. Dal suo approdo al Catanzaro nel 2023/24, il classe 1992 è secondo solo a Joel Pohjanpalo (70) per partecipazioni attive nella regular season del torneo cadetto (56 – 41G+15A).
Questi i precedenti:
|Partite
|Pisa Vittorie
|Pareggi
|Catanzaro Vittorie
|Pisa Gol
|Catanzaro Gol
|Totale confronti in Serie BKT: 18
|6
|7
|5
|20
|17
|In casa del Pisa: 9
|4
|5
|0
|16
|6
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