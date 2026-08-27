Aumento della capienza e misure di accessibilità per Arezzo–Palermo

AREZZO – Questa mattina, giovedì 27 agosto, si è svolto il sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilaanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che ha espresso parere favorevole all’ampliamento della capienza di due settori dello stadio “Città di Arezzo”. La curva Minghelli passa da 3.450 a 4.500 posti, mentre il settore ospiti viene ampliato da 800 a 1.500 posti. Quest’ultimo rimarrà comunque soggetto alle limitazioni stabilite dalla Questura, che verranno comunicate di volta in volta. Si tratta di un percorso avviato oltre due mesi fa, che consente alla S.S. Arezzo di rispondere alla crescente domanda di biglietti e alla grande partecipazione dimostrata dalla città. Nelle prossime ore, in base alle tempistiche tecniche – saranno messi in vendita 1.050 tagliandi aggiuntivi per la curva Minghelli. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso le rivendite autorizzate: non è prevista la vendita online. Orari e luoghi saranno comunicati successivamente. La S.S. Arezzo desidera ringraziare tutte le istituzioni coinvolte: Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Comune di Arezzo, per la disponibilità e la rapidità con cui si è lavorato alla risoluzione delle criticità emerse. In merito all’accessibilità, il Comune di Arezzo ha messo a disposizione posti riservati alle persone con disabilità nel parcheggio “Baseball”, lungo via Simone Martini e lo stesso sarà gestito dalla Polizia Locale. La S.S. Arezzo comunica inoltre di aver predisposto ulteriori aree di sosta dedicate ai tifosi con disabilità e a coloro che non possono deambulare, nelle immediate vicinanze dello stadio, per garantire un accesso più agevole alle persone più fragili. Per la partita Arezzo–Palermo, i cancelli saranno aperti alle ore 17. La società raccomanda ai tifosi di arrivare con largo anticipo per evitare code ai tornelli, ricordando che – in virtù della partecipazione al campionato di Serie B – i controlli di sicurezza saranno più accurati.