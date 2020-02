Allenamento pomeridiano. Intervento chirurgico all’anca per Baroni

E’ ripresa oggi pomeriggio all’Acquacalda la preparazione dei bianconeri in vista del match casalingo di sabato contro l’Albinoleffe (ore 20:45). Riccardo Baroni, infortunatosi alla spalla nella trasferta di Olbia, è stato sottoposto ad accertamenti anche per un problema all’anca sinistra che hanno evidenziato una lesione del labbro acetabolare e una condropatia femoro-acetabolare, con conseguente necessità di intervenire chirurgicamente in artroscopia: il calciatore è stato operato a Villa Stuart dal professor Raul Zini, l’intervento è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero sono stimati in 4 mesi. Lorenzo Ferrari è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro, per il quale sono previsti 4-5 mesi di recupero: l’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata dal dottor Claudio Zorzi a Negrar, all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Lavoro differenziato per Vassallo e Guberti. Domani la squadra tornerà ad allenarsi alle ore 15 all’Acquacalda.

