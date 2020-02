Dal Canto: “Abbiamo bisogno di trovare certezze e risultati. Il Monza è la squadra più forte di tutta la serie C”

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Monza:

“Non stiamo andando alla ricerca di stimoli particolari per la partita di domani, è una partita importante contro una squadra forte che le ha vinte quasi tutte, tenteremo di fare il nostro meglio per portare a casa qualcosa. Non è che se arriva il Monza abbiamo uno stimolo diverso rispetto a quando affrontiamo il Lecco, siamo una squadra che ha sbagliato ma che non ha mai sottovalutato un impegno. Questa sfida arriva in un momento in cui abbiamo bisogno di trovare certezze e risultati; la sfida di domani è diversa dalle altre perchè non affrontiamo una squadra di serie C, hanno speso tanto, hanno comprato giocatori forti e strutturati, sono cattivi e hanno un’identità precisa, merito dell’allenatore: il Monza è la squadra più forte della Lega Pro, che avrebbe maramaldeggiato in qualsiasi girone, sarà una partita difficile ma è anche vero che non si sa mai cosa possa venir fuori, ci sta che il canovaccio della partita lo facciano loro, quando ci sarà possibile metteremo in campo le nostre armi. Sul mercato non siamo andati a prendere giocatori usciti dall’uovo di Pasqua, abbiamo preso questi giocatori perchè il mercato è andato in quel modo, arriviamo fino alla fine con questi ragazzi, così come siamo arrivati fino a gennaio, non credo che la squadra abbia subito degli stravolgimenti, sicuramente non in negativo, male che possa andare siamo rimasti della stessa forza, speriamo di far meglio. Ripeto, siamo come le altre, se dopo 24 partite siamo questi ci siamo meritati 37 punti, il valore della squadra è questo. L’infortunio di Ferrari? Dispiace, ha una personalità su cui lo spogliatoio si è appoggiato, è un ragazzo positivo e di forte energia dentro il gruppo, perdiamo un tassello importante, purtroppo l’infortunio fa parte di questo mestiere, facciamo un grosso in bocca al lupo a Lorenzo”. (foto: Fabio Di Pietro)

