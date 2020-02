Presentata la campagna “DiCiamo 60 volte no al razzismo” di Lega Pro: presenti la presidente Durio ed il vice capitano Gerli

La Robur Siena è stata protagonista della presentazione della campagna “DiCiamo 60 volte no al razzismo” di Lega Pro, che si è tenuta oggi a Firenze. La presidente Anna Durio ed il vice capitano Fabio Gerli hanno partecipato all’iniziativa, nel ricordo di Nelson Mandela. “Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può”: un frase di Mandela diventata un simbolo e che decine di atleti hanno fatta propria oggi al Mandela Forum di Firenze, nel 30esimo anniversario della liberazione del Premio Nobel per la pace. Nell’occasione il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha premiato Domenico, il giovane raccattapalle di Bisceglie, protagonista di un gesto di fair-play nei confronti di Mady Abonckelet, giocatore della squadra locale sconfitto dopo una partita. Un gesto immortalato dal fotografo Emmanuele Mastrodonato e diventato virale. E’ stata anche l’occasione per presentare la campagna “DiCiamo 60 volte no al razzismo” di Lega Pro che, il prossimo turno, coinvolgerà tutte le squadre di serie C: la frase di Mandela “Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può” sarà ricordata prima di ogni partita.

«La C è il calcio dei valori – ha spiegato Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – ed oggi ribadiamo il no al razzismo e ad ogni forma di discriminazione in una data che segna la storia, come il 30esimo anniversario dalla liberazione di Mandela. È una responsabilità e un impegno che la C e le sue squadre si assumono: quello di concepire il calcio come ambasciatore di messaggi sportivi e di inclusione. Un grazie a Domenico, il piccolo ‘grande’ raccattapalle di Bisceglie, che con il suo gesto semplice, ma straordinario rende il senso del nostro calcio e un grazie a Mady. Insieme siete i messaggeri di un mondo migliore».

La chiusura resta scolpita nelle frasi del piccolo Domenico, protagonista di un gesto di fair play contro il razzismo: «Non ho fatto niente di speciale, ma una cosa normale. Il calcio è questo».

(Foto: Marco Borrelli)













