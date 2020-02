Robur Siena-Albinoleffe: apposizione striscioni, apertura biglietterie, apertura cancelli

In occasione della partita di campionato tra Robur Siena ed Albinoleffe, in programma sabato 22 febbraio alle ore 20:45, la società comunica che l’apertura dei cancelli dello Stadio avverrà alle ore 19:15 e che l’apposizione degli striscioni da parte delle sole persone autorizzate potrà avvenire dalle ore 17 alle ore 18. Robur Siena comunica inoltre che dalle ore 19 saranno attive le biglietterie del Sottopassaggio alla Lizza e quella adiacente la statua di Santa Caterina: la società consiglia di acquistare comunque il tagliando della partita in prevendita per evitare le file alle biglietterie.

