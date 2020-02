Romei: «Mi sono trovato subito bene con il gruppo. Possiamo fare buone cose»

Prime parole in bianconero per il difensore Carlo Romei:

«Mi sono trovato subito bene con il gruppo, che è formato da bravi ragazzi che mi hanno subito inserito nello spogliatoio. Siamo una squadra forte che può puntare a fare buone cose, anche se siamo in un campionato difficile le mie prime impressioni sono positive. Sono cresciuto giocando nel ruolo di terzino, poi negli ultimi anni ho giocato anche nei tre centrali dietro e ho fatto il quinto, anche se ho caratteristiche più difensive che offensive. Il mio percorso nelle giovanili della Sampdoria lo giudico in modo positivo, ho avuto in tutti e tre gli anni bravissimi allenatori che mi hanno fatto crescere molto; alla Vis Pesaro nella scorsa stagione è stata una situazione di ambientamento, considerando che era il mio primo anno nei professionisti. Anche in questa situazione ho avuto un allenatore molto preparato che mi ha insegnato molto sul campo, insieme ai compagni più grandi. In questo campionato invece ho avuto un infortunio, mi sono trovato meno bene e ho giocato un po’ di meno, pero’ quella di Pesaro la giudico comunque un’esperienza positiva. Secondo me la nostra è una squadra molto forte, fatta da persone che hanno giocato ad alti livelli e con esperienza, è un gruppo molto affiatato e questo si vede bene anche in campo. Nel nostro girone per ora ho visto dal vivo poche squadre, mi sembra pero’ un campionato molto equilibrato, a parte il Monza che è fuori categoria; tra le squadre che ho visto finora secondo me siamo la squadra più pronta».

