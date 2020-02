Settore giovanile: intervista a mister Panarelli ed impegni del fine settimana

Abbiamo intervistato mister Giuseppe Panarelli per fare il punto di questa prima parte di stagione dell’Under 13, squadra allestita per la prima volta dal settore giovanile bianconero:

“Posso fare solo valutazioni positive sulla squadra che fin dal primo giorno si è messa a disposizione, dimostrando grande entusiasmo. Il lavoro dei responsabili è stato fondamentale per trasmettere i fondamenti necessari e i valori che la società vuole che siano portati avanti per ragazzi che si affacciano ad un ambiente professionistico come quello della Robur Siena.

Fin dal primo giorno ho cercato di creare subito un rapporto con loro per poi ricevere il massimo possibile sul campo, è un età questa molto sensibile per il loro sviluppo in campo e fuori, riusciamo a lavorare bene su tutti gli aspetti e qualsiasi cosa gli venga proposta i ragazzi la affrontano con voglia e determinazione. Questo è un aspetto fondamentale per arrivare ad ottenere gli obbiettivi prefissati”.

Cinque squadre su sei impegnate sui campi di gioco, in attesa della ripartenza della seconda fase di campionato dell’Under 13.

La Berretti di mister Stefano Argilli, sarà impegnata sabato in trasferta a Rieti alle ore 14:30. La classifica del girone C: Viterbese 37, Ternana 32, Carrarese 29, Arezzo 26, Robur Siena 22, Olbia 20, Pistoiese 13, Rieti 8, Pianese 7, Pontedera 6.

L’Under 17 di mister Gill Voria giocherà domenica sul campo di casa dell’Acquacalda contro il Ravenna alle ore 15:00. La classifica del girone C: Cesena 40, Robur Siena 33, Ravenna 26, Pontedera 23, Alma Fano 21, Pistoiese 20, Imolese 19, Arezzo 18, San Marino 16, Carrarese 12, Vis Pesaro 12, Rimini 10.

L’Under 16 di mister Alessandro Signorini sarà impegnata domenica in casa a Quercegrossa contro il Rimini alle ore 14:30. La classifica del girone B: Alma Fano 29, Cavese 25, Cesena 23, Ravenna 22, Imolese 21, Fermana 19, Ternana 18, Rimini 16, Pistoiese 15, Robur Siena 12, Vis Pesaro 3, San Marino 1.

L’Under 15 di mister Gianni Maestrini sarà impegnata domenica in casa sul campo dell’Acquacalda con i pari età del Ravenna alle ore 13:00. La classifica del girone C: Cesena 42, Imolese 29, Arezzo 28, Alma Fano 25, Pistoiese 24, Ravenna 22, Rimini 20, Citta Di Pontedera 17, Carrarese 14, Robur Siena 13, Vis Pesaro 11, San Marino 9.

L’Under 14 di mister Leonardo Pericoli sarà impegnata domenica in trasferta a Pistoia contro i pari età della Pistoiese alle ore 11:00. La classifica del girone: Fiorentina 43, Empoli 35, Livorno 32, Fiorentina Sq.b 27, Pontedera 26, Pistoiese 25, Carrarese 24, Pisa 21, Robur Siena 20, Arezzo 13, Pianese 8, Pontedera Sq.b 1, Pistoiese Sq.b 1

Riposo, in attesa di iniziare la seconda fase di campionato per l’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli.

