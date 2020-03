In conferenza stampa ha fatto il punto della situazione Stefano Guberti:

«Il primo ad essere dispiaciuto di questa situazione sono io, purtroppo ho avuto un problema ad ottobre dal quale credevo di essere uscito, invece da gennaio sto tribolando per un po’ di complicazioni. Mi sto allenando da due settimane con la squadra e cerco di forzare un po’ di più ogni giorno, voglio dare una mano ai ragazzi, sono uno di quelli che in teoria doveva prendersi più responsabilità, ma quando stai fuori è difficile, spero di star bene in questo finale di stagione. Ringrazio il dottore e tutto lo staff medico, stiamo lavorando insieme per superare questi problemi, sto meglio e questo periodo di stop mi permette di lavorare con più calma. Pensavamo di essere un gradino sopra le altre, invece come dice la classifica siamo 5-6 squadre sullo stesso livello, sicuramente la squadra ha sofferto la mia assenza e quella di Cesarini, ogni squadra ha giocatori sui quali si appoggia. Sappiamo che abbiamo alcuni difetti, dobbiamo cercare il modo di andare oltre, dobbiamo alzare l’attenzione per cercare di non prendere gol, per primi noi attaccanti: non è il calcio che mi piace ma quando la qualità non è nettamente superiore è quello che fa la differenza. Lo stop al campionato? Spero che sia fatta chiarezza il prima possibile in generale, tutti gli interessi che sono intorno al calcio adesso devono passare in secondo piano». Foto: Fabio Di Pietro

L’articolo Guberti: «Spero di star bene in questo finale di stagione e dare una mano alla squadra» sembra essere il primo su Robur Siena.