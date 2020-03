Mister Dal Canto al termine dell’amichevole con la Carrarese

Mister Alessandro Dal Canto ha commentato così l’amichevole disputata con la Carrarese, terminata 2-2:

“E’ stato un allenamento importante, abbiamo fatto un’amichevole contro una squadra di livello, è stato un impegno fisico e tecnico di livello: la squadra ha risposto bene, stiamo bene dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto una buona gara e soprattutto non abbiamo avuto infortuni, la cosa più importante. Ho tentato di fare due squadre equilibrate, mischiando i valori in campo, cercando di dare minuti a tutti. Ci dobbiamo concentrare principalmente sui nostri pregi, cercando di limare al massimo le situazioni in cui siamo meno bravi, senza fasciarci la testa e farne un problema insormontabile. Fare partite senza il pubblico è un altro calcio, ma è un’esigenza particolare e non abbiamo altre possibilità: non piace a nessuno ma è un’esigenza”.

