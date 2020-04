L’Under 14 si allena in video conferenza

Il campionato è terminato, ma la voglia di stare insieme all’insegna del divertimento non è certamente archiviata. Con questo spirito l’Under 14 bianconera, allenata da mister Leonardo Pericoli, sta continuando i propri allenamenti, con una formula idonea al momento che stiamo attraversando, considerata l’emergenza del coronavirus. I ragazzi si ritrovano più volte in settimana in video conferenza, con la partecipazione del collaboratore tecnico Antonio Tozzi e con il supporto del dirigente accompagnatore Matteo Fabiani. “E’ un esperimento che sta riuscendo benissimo – afferma mister Pericoli – siamo orgogliosi di quello che stanno facendo i ragazzi. A loro proponiamo esercizi di mobilità, esercizi individuali con la palla e la visione di video con gesti tecnici, che esaltano gli aspetti meravigliosi del gioco del calcio. Ci manca tantissimo il campo, ma la risposta dei ragazzi a questa proposta è stata entusiasmante e ci ha permesso di mantenersi attivamente in contatto, divertendosi a distanza anche con piccole sfide”.





