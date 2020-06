I dottori Catanese e Messa nello staff medico bianconero

Prosegue la preparazione della Robur in vista della disputa dei playoff. Oggi per i ragazzi di mister Dal Canto sedute individuali al mattino e nel pomeriggio all’Acquacalda, da domani inizieranno gli allenamenti di squadra. Intanto il dottor Domenico Di Mambro, che coordina lo staff medico, ha individuato due medici che entrano a far parte del “gruppo squadra”: si tratta del dottor Saro Catanese, già nello staff medico bianconero dal 2003 al 2013, e il dottor Gianluca Messa.





