Nuovo e-commerce di Joma, sconto per tutti i tifosi della Robur

Parte il nuovo e-commerce di Joma Italia, i tifosi della Robur Siena potranno usufruire del 30% di sconto su tutti i prodotti per l’attività sportiva e il tempo libero. Per aderire all’iniziativa è necessario visitare il sito internet www.joma-sport.com/it, inserire il codice “ROBURSIENA” prima di chiudere l’acquisto e ottenere così il 30% di sconto. La promozione è valida fino all’11 luglio 2020, non è cumulabile con altri sconti e non si può attivare per l’acquisto di articoli già in offerta.

