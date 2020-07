Alessandria-Robur Siena, arbitra Feliciani

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo ad arbitrare la sfida tra Alessandria e Robur Siena, in programma domenica alle ore 20:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Gli assistenti saranno Andrea Micaroni di Chieti e Amir Salama di Ostia Lido, il IV ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. Uno soltanto il precendente di Feliciani con i bianconeri, la sfida di Coppa Italia dell’11 dicembre 2019 in casa contro la Ternana, che vide la vittoria degli ospiti per 1-0.

