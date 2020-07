Robur Siena S.p.A. comunica, per quanto riguarda i tesserati del “gruppo squadra”, di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto dei calciatori in scadenza al 30 giugno fino al 31 agosto e contestualmente di aver trovato l’intesa sia con i calciatori che con le società di appartenenza per il rinnovo dei prestiti, sempre fino al 31 agosto.

