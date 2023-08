Serie A: chi ha guadagnato di più ogni minuto di gioco

Rapporto stipendi vs minuti giocati: 1′ di Lukaku è costato 4.275€, Vlahovic 2.376€. Osimhen “solo” 1.406€

News.Superscommesse ha approfondito il tema degli ingaggi dei giocatori di Serie A, raccogliendo i dati disponibili sui siti “Transfermarkt” e “Capology” al fine di stilare una classifica dei giocatori più pagati per minuto (portieri esclusi), attraverso il rapporto tra l’ingaggio netto annuale e il minutaggio in campo nella stagione 2022-2023.

La top 3 dei giocatori più pagati al minuto con ingaggio netto annuale pari o superiore a 4 milioni è composta da Paul Pogba (49.689 euro, fonte “Gazzetta dello Sport”), Serginho Dest (7.405 euro) e Georginio Wijnaldum (4.578 euro). Tra i meno pagati al minuto appare invece Danilo con 861 euro: il brasiliano guadagna 57 volte meno rispetto al compagno di squadra Pogba. Di seguito i calciatori più pagati al minuto in base alle performance della scorsa stagione.

I giocatori più pagati al minuto

Calciatore Squadra Ingaggio Netto Minuti giocati Rapporto euro/minuti Pogba Juventus 8000000 161 49.689 Dest Milan 4680000 632 7405 Wjinaldum Roma 5000000 1092 4578 Paredes Juventus 7000000 1546 4527 Bonucci Juventus 6500000 1517 4284 Lukaku Inter 8500000 1988 4275 Origi Milan 4000000 1186 3372 Chiesa Juventus 5000000 1483 3371 Di Maria Juventus 6000000 2248 2669 Brozovic Inter 6000000 2507 2393 Vlahovic Juventus 7000000 2945 2376

Tra gli attaccanti top del nostro campionato il più pagato per minuto è stato Lukaku, con 4.725€ al minuto. Per Vlahovic la Juventus ne ha spesi 2.376€, mentre il più “economico” è stato Osimhen, costato al Napoli 1.406€. Per la lista completa si rimanda all’articolo integrale.

Stakanovisti stagione 2022-2023

Gendrey, Augello e Baschirotto con il peggior rapporto euro/minuti giocati.

Ci sono poi i giocatori con un alto minutaggio, ma con uno stipendio decisamente più basso rispetto ai colleghi sopra citati. In questa classifica abbiamo inserito gli stakanovisti della stagione 2022/2023, portieri esclusi, coloro che hanno totalizzato 3000 minuti giocati o più di cui è stato possibile reperire l’ingaggio netto su “Capology”. I tre giocatori che percepiscono di meno al minuto risultano Gendrey (28 euro), Augello (81 euro) e Baschirotto (90 euro). Spuntano anche i nomi di quattro giocatori del Napoli: Lobotka (898 euro), Anguissa (881 euro), Kim (818 euro) e Di Lorenzo (736 euro). Di seguito la top 5.

Calciatore Squadra Ingaggio Netto Minuti giocati Rapporto euro/minuti Gendrey Lecce 90000 3106 28 Augello Sampdoria 250000 3065 81 Baschirotto Lecce 300000 3330 90 Carlos Augusto Monza 490000 3086 158 Tameze Verona 500000 3041 164

Per gli approfondimenti e le classifiche integrali: https://news.superscommesse.it/calcio/2023/07/rapporto-stipendi-minuti-giocati-serie-a-2022-2023-586853/