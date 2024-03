Torna sui campi di Serie A Tim la campagna “Keep Racism Out. Contro il razzismo. Insieme. Ovunque.”

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo insieme con la campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out” per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma “Insieme. Ovunque”.

Con il messaggio “Keep Racism Out. Together. Everywhere”, infatti, la campagna punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forte contro il razzismo anche al di fuori del mondo calcistico.L’iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A TIM e sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 29ª e 30ª Giornata di Campionato, in concomitanza con la XX Settimana di Azione contro il razzismo (18-24 marzo 2024).

In ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, inoltre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch “Keep Racism Out”. Sui maxischermi sarà trasmesso lo spot in cui la maglia iconica della campagna viene passata da un testimonial all’altro, e poi indossata, ripetendo il messaggio “Keep Racism Out. Together. Everywhere”, mentre lo speaker dello stadio leggerà un testo per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Nel pre e post gara, dirigenti, mister e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna e tutti gli allenatori leggeranno un breve appello contro il razzismo al termine di ogni partita. Infine in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata all’iniziativa al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

“Anche quest’anno rinnoviamo con forza il nostro impegno nella lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione dedicando due giornate di Campionato alla nostra campagna Keep Racism Out – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Tante iniziative sono in programma su tutti i campi di Serie A TIM e sui canali di comunicazione di Lega Serie A e dei Club per sensibilizzare i milioni di appassionati, in Italia e nel mondo, sull’importanza di eliminare il razzismo dagli stadi e dalle nostre vite. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare. Saremo sempre schierati in prima linea per trasmettere, con la forza comunicativa del calcio, i valori dell’inclusione, del rispetto e dell’uguaglianza, principi fondamentali dello sport”.

“Nell`ambito della XX Settimana di Azione contro il razzismo, annunciamo con soddisfazione l`inizio della campagna “Keep Racism Out. Together. Everywhere”, realizzata in collaborazione con la Lega Serie A. Questo rinnovato impegno consolida la nostra costante sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione nello sport, con particolare attenzione al calcio. Come coordinatore dell`UNAR, sottolineo l`importanza di isolare e sanzionare i comportamenti violenti, condannando gli episodi che contrastano con i valori fondamentali dell`agonismo e del tifo – ha commentato il Coordinatore dell’UNAR, Mattia Peradotto -. Il nostro comune obiettivo è promuovere un ambiente sportivo basato sul rispetto per ogni forma di diversità, poiché essa rappresenta una fonte di arricchimento e un`opportunità di crescita, sia individuale che collettiva”.

Tra le altre iniziative previste, a partire da giovedì 21 marzo sarà lanciato il kit ufficiale “Keep Racism Out” all’interno della modalità Ultimate Team (UT) di EA SPORTS FC 24. I giocatori di tutto il mondo potranno promuovere il messaggio e ottenere la divisa speciale con i colori blu scuro e azzurro della Lega Serie A, la striscia rossa sul fronte delle maglie e il logo “Keep Racism Out”.