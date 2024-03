Serie A, tutto quel che c’è sapere sulla volata salvezza

La lotta per non retrocedere è più aperta che mai, ecco cosa ci aspetta alla ripresa del campionato

Nove partite ancora da giocare, ventisette punti ancora in palio e sette squadre racchiuse in sette punti, più Salernitana, più staccata in basso e Genoa, più tranquilla verso l`alto, decise a giocarsi il tutto per tutto per evitare le ultime tre posizioni in classifica che a fine campionato diranno chi sarà costretto a salutare la Serie A TIM.

Accadeva un anno fa

Un anno fa al termine della 29ª giornata c`era la Sampdoria sul fondo della classifica a 15 punti, uno in meno della Cremonese a 16, con il Verona terzultimo a 22 e Spezia (26) e Lecce (27) più in alto, mentre l`anno precedente il Genoa era ultimo a 19, la Salernitana aveva cominciato la sua incredibile rincorsa verso la salvezza agganciando il Venezia a 22 punti con il Cagliari a 25.

La Serie A 2023-2024

Proprio alla Salernitana che al momento ha 14 punti, servirebbe una seconda impresa per rimontare gli 11 punti che al momento la dividono dall`Empoli, prima squadra virtualmente salva a 25. I Campani ora se la vedranno col Bologna e poi con il Sassuolo, due sfide che diranno di più sulle ambizioni di salvezza della squadra di Stefano Colantuono.

Decisamente più avanti il Sassuolo, penultimo con 23 punti, che nelle prossime quattro giocherà tre scontri diretti con Udinese, Salernitana e Lecce (l`altra sfida in casa contro il Milan il 14 aprile) che di fatto renderanno i neroverdi padroni del proprio destino.

A 24 punti il Frosinone, per la prima volta sotto la linea di galleggiamento da due giornate, che sabato alle 15.00 se la vedrà contro il Genoa in una sfida che potrebbe allontanare forse definitivamente la squadra di Alberto Gilardino, già a +10 sui ciociari, dalla terzultima posizione.

Chi è salvo (per ora)

Prima squadra virtualmente salva in questo momento l`Empoli, a 25, che dopo l`exploit coinciso con l`arrivo di Davide Nicola ha rallentato e che ora proverà a rialzarsi in una sfida difficilissima, a San Siro contro l`Inter.

A 26 la coppia formata da Hellas Verona e Cagliari che per uno scherzo del calendario si affronteranno proprio lunedì primo aprile alle 15 in una Pasquetta infuocata alla Unipol Domus.

I prossimi scontri diretti

La prossima giornata, come dicevamo, proporrà anche un altro scontro diretto, quello tra Sassuolo e Udinese. I friulani proveranno ad allontanarsi ulteriormente dalle ultime tre posizioni, anche perché poi dovranno affrontare in fila Inter e Roma, prima della gara contro il Verona del 20 aprile.

L`1-0 ottenuto contro la Salernitana nell`ultima giornata ha invece ridato fiato al Lecce permettendo ai salentini di salire a 28 punti. Anche per la squadra di Luca Gotti le prossime saranno determinanti: sfida casalinga con la Roma a Pasquetta e viaggio a Milano per sfidare i rossoneri nel turno successivo. Poi Lecce-Empoli e Sassuolo-Lecce, per capire come arriveranno i giallorossi e le altre squadre in lotta per non retrocedere alla volata finale.

Source legaseriea.it