AIAC Siena consegna il Premio a Giuseppe Marotta

L’AIAC Siena consegna il Premio alla Carriera 2024 “Grandi Protagonisti nel Campo” al Presidente e CEO Sport dell’Inter Giuseppe Marotta

Nella giornata di ieri, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC), sezione di Siena, ha avuto l’onore di consegnare, presso la prestigiosa sede dell’Inter a Milano, il Premio alla Carriera 2024 “Grandi Protagonisti nel Campo” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport dell’Inter e figura di spicco del calcio italiano.

Il riconoscimento, assegnato nel mese di luglio 2024 dal Presidente dell’AIAC Siena, Romano Perini, celebra la straordinaria carriera di Marotta, caratterizzata da successi dirigenziali, visione strategica e un contributo unico alla crescita del calcio a livello nazionale e internazionale. La consegna del Premio, tenutasi alla presenza di Giuseppe Marotta e di rappresentanti dell’AIAC Siena, ha messo in luce l’importanza del ruolo dirigenziale nel calcio moderno e l’impatto significativo che Marotta ha avuto nel costruire squadre vincenti e promuovere i valori dello sport.

«Il Premio alla Carriera “Grandi Protagonisti nel Campo” rappresenta il nostro omaggio a una figura che, con il suo impegno, ha elevato il calcio italiano e ispirato intere generazioni di professionisti e tifosi» ha dichiarato il Presidente Perini.

L’AIAC Siena ringrazia sentitamente Giuseppe Marotta per la disponibilità e la società FC Internazionale Milano per l’ospitalità e la collaborazione, rendendo questa giornata un momento indimenticabile per l’associazione AIAC di Siena.