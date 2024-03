Assemblea di Lega B su Piano strategico del sistema calcio 

Domenica di assemblea di Lega B in videoconferenza, con tutte le società presenti, convocata alla luce delle proposte di modifica apportate ai criteri economico-finanziari del Piano strategico del sistema calcio, inviato dalla Figc alle componenti l’11 marzo.

In particolare, è stato affrontato il tema sotto il profilo dei collegamenti tra Lega A e B in ragione delle società promosse e retrocesse e anche per la corretta applicazione del principio di equa competizione. Dal confronto è scaturita una nota, approvata all’unanimità, che verrà trasmessa in Figc nelle prossime ore.

Ribadite, infine, le delibere già adottate sugli altri punti del piano strategico federale nelle precedenti assemblee.

Fonte legab.it