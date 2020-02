Un bell’Arezzo conquista un punto al Brianteo: Monza-Arezzo 1-1. Gran gol di Tassi

L’Arezzo sfida il Monza, capolista del Girone A, nella sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

MONZA: Lamanna, Anastasio, Fossati, Morosini, Brighenti, Finotto, Marconi, Scaglia, Armellino, Machin, Lepore. A disp: Sommariva, Del Frate, Galli, Chiricò, Rauti, Mota Carvakho, Mosti, Iocolano, Rigoni, Franco, Sampitisi, Gliozzi. All: Cristian Brocchi.

AREZZO: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Ceccarelli, Piu, Corrado, Caso, Gioè, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Sereni, Mesina, Zini, Sbarzella. Luciani, Pandolfi, Gori, Sussi, Volpicelli, Votino, Aramini. All: Daniele Di Donato.

Si parte!

10′ Monza pericoloso in avanti con Morosini che con il destro da fuori non trova la porta

13′ Ancora il Monza, questa volta con Lepore: Pissardo non ha problemi e trattiene

17′ Ancora un tiro da fuori area per il Monza: ci prova Anastasio con il sinistro potente ma centrale

21′ Prima vera occasione per il Monza con Armellino che entra in area e con il destro sfiora il palo più lontano

26′ GOOOOOL AREZZOOOOOOO!!! Ha segnato Lorenzo Tassi con un destro all’incrocio!!! Arezzo avanti 0-1

29′ Arezzo vicinissimo allo 0-2 con Belloni che con il sinistro dal limite sfiora il palo alla destra di Lamanna

35′ Occasione Arezzo: sugli sviluppi di un corner, Baldan stacca di testa, Lamanna respinge, poi Gioè con il destro ancora addosso al portiere

36′ Ammonito Foglia

38′ Calcio di rigore per il Monza: contatto Baldan-Finotto in area e l’arbitro indica il dischetto

39′ Ammonito Baldan

40′ Pareggio del Monza con il calcio di rigore realizzato da Brighenti: 1-1

43′ Ammonito Armellino

44′ Destro di Tassi da lontanissimo: palla alta sopra la traversa

45′ Finisce qui il primo tempo di Monza-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

47′ Subito pericoloso il Monza: Finotto entra in area e dalla linea di fondo cross al centro, Ceccarelli respinge

48′ L’Arezzo risponde in contropiede con Caso e Belloni, poi Tassi con il destro sul primo palo e Lamanna si salva in corner

53′ Finotto al volo da distanza ravvicinata: Pissardo si supera e respinge!

55′ Ancora Monza, ancora Finotto di testa su corner: la palla sfiora il palo alla destra di Pissardo

58′ Brividi per la difesa amaranto sugli sviluppi di un corner, sulla respinta Fossati spara alto con il destro

59′ Adesso il Monza spinge in contropiede: Pissardo si supera su un tiro di Finotto da distanza ravvicinata!

63′ Sinistro al volo di Brighenti, palla fuori di poco sul primo palo

64′ Tiro cross di Piu dalla destra, palla che termina alta di poco sul secondo palo

65′ Doppio cambio Arezzo: escono Corrado e Gioè, entrano Luciani e Gori

66′ Triplo cambio Monza: escono Brighenti, Finotto e Morosini, entrano Rauti, Mota Carvalho e Iocolano

75′ Destro al volo di Iocolano dal limite: palla alta, Pissardo controlla

79′ Cambio Arezzo: esce Caso, entra Pandolfi

79′ Cambio Monza: esce Machin, entra Chiricò

83′ Sinistro di Chiricò all’altezza della trequarti, palla abbondantemente fuori

85′ Ancora Chiricò che si libera bene al limite e calcia con il sinistro: nessun problema per Pissardo

87′ Occasione per l’Arezzo con Gori: sinistro potente di poco a lato, dà solo l’illusione del gol

88′ Ammonito Ceccarelli

90′ Ammonito Luciani

90′ Concessi 5′ di recupero

90’+1′ Monza vicinissimo al gol dell’1-2 con Mota Carvalho, la palla sfiora il palo e esce fuori

90’+2′ Ammonito Pissardo

90’+5′ Finisce qui Monza-Arezzo!

