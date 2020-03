Comunicato ufficiale: aggiornamento progetto di crowdfunding “AMAranto”

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO SULLA CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING “AMARANTO”

The Best Equity e S.S. Arezzo comunicano che la campagna di equity crowdfunding AMAranto, con obiettivo la ristrutturazione del centro sportivo “Le Caselle” ed il sostegno al progetto sportivo di S.S. Arezzo, è pronta ad essere lanciata. Negli ultimi giorni sono state completate tutte le formalità burocratiche e le operazioni imposte dagli organi di controllo, e la volontà era quella di lanciare la campagna con una conferenza stampa già nella prossima settimana.

La situazione di emergenza e le stringenti limitazioni resesi necessarie al fine di combattere la diffusione del Covid 19 ci hanno portato alla decisione di posticipare il lancio della campagna a data da destinarsi, quando questa emergenza sarà rientrata e tutti potremo tornale alla normalità delle nostre vite.

Ribadiamo che la decisione di dare il via alla campagna non è in discussione: per restare aggiornati su questa e su tutte le altre notizie legate all’operazione vi invitiamo a seguire i siti web delle società www.thebestequity.com e www.ssarezzo.it e le relative pagine social.

Gli uffici stampa di The Best Equity e S.S. Arezzo

