Comunicato: ringraziamenti al Comune di Gubbio e alla A.S. Gubbio 1910

La Società Sportiva Arezzo, nella persona del Presidente Giorgio La Cava, intende ringraziare il Comune di Gubbio, nella persona del Sindaco dott. Filippo Mario Stirati, e la A.S. Gubbio 1910, nelle persone del Presidente Sauro Notari e del Direttore Generale Giuseppe Pannacci, per aver dato la disponibilità dello Stadio Pietro Barbetti alla S.S. Arezzo al fine di formalizzare la domanda di iscrizione dei colori amaranto al prossimo campionato di Serie C 2020/21.

