Depositata la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. rende noto di aver perfezionato ed ultimato, in anticipo rispetto alla regolari scadenze concesse per gli adempimenti del caso, tutte le formalità di natura giuridico-tecnico- amministrativa e finanziaria richiesti per la valida presentazione della richiesta di iscrizione al prossimo campionato, stagione sportiva 2020/2021, di Lega Pro.