Prima amichevole stagionale: Lupa Frascati – Arezzo 2-3

Prima amichevole stagionale per il Cavallino allo Stadio Comunale “VIII Settembre” di Frascati. Con la Lupa Frascati, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, la partita è finita 2-3 per gli Amaranto: gol di Belloni nel primo tempo, poi Picchi e Raja nel secondo. La Lupa Frascati era riuscita a rimontare lo 0-1 di Belloni portandosi sul 2-1 ad inizio ripresa. Sul finale i gol dei due centrocampisti amaranto ribaltano il risultato. Al 3′ Cutolo colpisce una traversa con un tiro forte e preciso da fuori area. Buon palleggio l’Arezzo, ma la Lupa Frascati chiude bene gli spazi. Al 36′ Luciani non trova la porta da due passi su corner di Cutolo. Al 42′ ancora Cutolo, servito bene da Belloni, impegna il portiere con un sinistro potente sul primo palo. Gol di notevole fattura per Belloni che al 46′ porta in vantaggio gli amaranto con un sinistro all’incrocio. Nella ripresa Mister Potenza cambia tutti gli uomini in campo. La Lupa Frascati ribalta il risultato ad inizio ripresa con i gol di Razzini al 53′ e di Muzzi al 56′. Ci pensa Picchi a riportare il risultato in parità al 75′ con un sinistro angolato da fuori sul secondo palo. All’81’ chiude la partita sul 2-3 un calcio di rigore per gli amaranto trasformato da Raja.

Formazione primo tempo: Gagliardotto, Mosti, Masetti, Foglia, Borghini, Cipolletta, Luciani, Bortoletti, Piu, Cutolo, Belloni.

A disp: Pissardo, Cecci, Baldan, Maestrelli, Maggioni, Raja, Picchi, Benucci, Scuderi, Sussi, Zuppel.

Formazione secondo tempo: Gagliardotto, Cecci, Baldan, Maestrelli, Maggioni, Raja, Picchi, Benucci, Scuderi, Sussi, Zuppel.

Risultato: Lupa Frascati – Arezzo 2-3

Reti: 46′ Belloni (A), 53′ Razzini (L), 56′ Muzzi (L), 75′ Picchi (A), 81′ Raja (A)

