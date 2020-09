Carrarese Calcio 1908 comunica che giovedì 10 settembre, alle ore 15:00, presso il Centro Polisportivo Sciorba di Genova, gli Azzurri di mister Silvio Baldini affronteranno in amichevole la compagine del Genoa Cricket and Football Club, del neo tecnico Rolando Maran. Test match che si colloca all’interno del percorso di preparazione degli Azzurri in vista della nuova stagione sportiva 2020/2021. La gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube Genoa Channel.