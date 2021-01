Arezzo-Feralpisalò 2-3, gli amaranto cadono in casa

La Società Sportiva Arezzo affronta la Feralpisalò nella ventesima giornata di campionato di Serie C 2020/21.

Queste le formazioni ufficiali.

Arezzo: Sala, Cherubin, Sbraga, Luciani, Karkalis, Serrotti (46′ Altobelli), Arini, Di Paolantonio, Belloni (45′ Borghini), Cutolo, Piu (72′ Carletti).

A disp: Tarolli, Kodr, Ventola, Maggioni, Soumah, Benucci, Sussi, Zuppel, Di Grazia.

All: Roberto Stellone

Feralpisalò: De Lucia, Bergonzi, Bacchetti, Miracoli, Ceccarelli, Legati, Scarsella (57′ Petrucci), Carraro, Libera Hergheligiu, Rizzo, Guerra.

A disp: Liverani, Brogni, Giani, Tulli, Vittorini, D’Orazio, Morosini, Pinardi, Farabegoli, Gavioli.

All: Massimo Pavanel

Arezzo-Feralpisalò 2-3

Reti: 28′ Piu, 40′ Guerra, 44′ Ceccarelli, 47′ Arini, 78′ Miracoli

1′ È iniziata Arezzo-Feralpisalò!

10′ Buon Arezzo nei primi dieci minuti di gioco

11′ Punizione dal limite per l’Arezzo

12′ Sinistro di Cutolo che termina alto sopra la traversa

27′ Per la Feralpi ci prova Ceccarelli con un sinistro angolato, Sala c’è

28′ GOOOOOL AREZZOOOOOOO!! Ha segnato Alessandro Piu!!!! 1-0

33′ Ammonito Arini

40′ Gol della Feralpisalò: ha segnato Simone Guerra

42′ Espulso Andrea Sbraga

42′ Calcio di rigore per la Feralpisalò

44′ Gol della Feralpisalò: dagli undici metri Ceccarelli non sbaglia

45′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Borghini

45′ Concessi 2′ di recupero

45’+2 Termina qui il primo tempo di Arezzo-Feralpisalò

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Cambio Arezzo: esce Serrotti, entra Altobelli

47′ GOOOOOL AREZZOOOOO!!! Ha segnato Mariano Arini!!! 2-2

50′ Risponde la Feralpi con Miracoli: sinistro al volo da buona posizione, palla che termina di poco fuori

57′ Cambio Feralpi: esce Scarsella, entra Petrucci

67′ Bella combinazione Arini-Piu-Cutolo: il Capitano perde il tempo del tiro e la difesa della Feralpi recupera

72′ Cambio Arezzo: esce Piu, entra Carletti

77′ Espulso Cherubin

77′ Calcio di rigore per la Feralpisalò

78′ Gol della Feralpisalò: Miracoli spiazza Sala e fa 2-3

L’articolo Arezzo-Feralpisalò 2-3 proviene da SS AREZZO.