PREVENDITA PER IL SECONDO TURNO DEI PLAY OFF DI SERIE C, AREZZO-VIS PESARO

Attiva da Martedì 6 maggio, dalle ore 10.00, la prevendita per Arezzo-VisPesaro, gara valevole per il secondo turno dei Play Off Serie C, in programma allo Stadio “Città di Arezzo”, Mercoledì 7 Maggio 2025, con inizio alle ore 20:00.

La vendita online e in tutti i punti autorizzati sport.ticketone è attiva fino alla fine del primo tempo.

Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/bigletti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23. Orari: Martedì-Sabato 10:00-13:00 | 15:00-19:00;

Corso Italia, 19-21-23. New Energy Point Via Fiorentina, 113 ( https://maps.app.goo.gl/EzQfiqgNpYLDHWmD6 )

Via Fiorentina, 113 New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est, 183 ( https://maps.app.goo.gl/mqeZYoqfa5vK6xLf9 )

(reception) Rigutino est, 183 Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri Strada Comunale della Sella, ( https://shorturl.at/DqpjG )

Strada Comunale della Sella, Vieri Dischi Corso Italia, 89 ( https://shorturl.at/Xtgt8 )

Corso Italia, 89 Tabaccheria Francini Località Ponte a Chiani ( https://shorturl.at/sandO )

Località Ponte a Chiani TUTTI I PUNTI VENDITA TICKETONE AUTORIZZATI https://sport.ticketone.it/points-of-sale

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it aperto h24

TRIBUNA CENTRALISSIMA : €55,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]

: €55,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00] TRIBUNA CENTRALE : €45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00]

: €45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00] TRIBUNA LATERALE : €25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00]

: €25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00] CURVA SUD : €12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00]

: €12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00] CURVA NORD [ospiti]: €12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00] (acquistabili solo il prevendita)

*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

**Il diritto di prevendita di €1,83 è compreso nel prezzo.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti chiude tassativamente alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

Si informa che tutti i residenti nella provincia di Pesaro e Urbino potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore Curva Ospiti. La vendita dei tagliandi negli altri settori dello stadio è vietata.

Ingresso gratuito sotto i 6 anni senza diritto di posto.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo (dalle 17:30 del 7 Aprile 2025) prima dell’inizio della partita, con prezzi maggiorati:

TRIBUNA CENTRALISSIMA – €60,00 [6-14 anni €18,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €35,00]

– €60,00 [6-14 anni €18,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €35,00] TRIBUNA CENTRALE – €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]

– €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00] TRIBUNA LATERALE – €30,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00]

– €30,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00] CURVA SUD – €16,00 [6-14 anni € 8,00; ridotto donne/over 65 e under 18 € 10,00]

ACCREDITI PER DIVERSAMENTE ABILI 100% E ACCOMPAGNATORE, TESSERE AIA – FIGC – CONI, STAMPA E FOTOGRAFI

Consultare il nostro sito al link https://www.ssarezzo.it/accrediti/.

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Per le modalità di emissione, consultare la sezione accrediti.

Si ricorda che le richieste di accredito dovranno pervenire entro e non oltre martedì alle ore 16:00.

Tutte le richieste di ACCREDITO che arriveranno successivamente non saranno prese in considerazione.

Gli accrediti approvati saranno inviati da martedì tardo pomeriggio.



ATTIVO IL CAMBIO UTILIZZATORE

Come effettuare un cambio nominativo biglietto?

Il cambio di nominativo biglietto è possibile solo ed esclusivamente ONLINE su sito sport ticketone https://sport.ticketone.it/catalog (menù a tendina in alto a destra, cliccare su CAMBIO UTILIZZATORE, inserire i dati richiesti)

Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido.

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo.

Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva.