L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Adriatico Cornacchia” di Pescara, validi per il Secondo Turno Play Off del campionato di Serie C NOW, che vedrà affrontarsi Pescara e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:00 di mercoledì prossimo, 7 maggio 2025.

I tagliandi per il settore “Curva Sud” possono essere acquistati in tutti i punti vendita CiaoTickets e online su Ciaotickets.com.

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 14,00 compresi i diritti di prevendita

– Ridotto: € 10,00 compresi i diritti di prevendita

La tariffa Ridotto è destinata a:

– Donne

– Over 60

– Under 18

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di martedì 6 maggio 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

L’articolo Pescara-Pianese, le info sui biglietti proviene da U.S. Pianese.