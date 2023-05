L’Arezzo gioca in anticipo: ecco gli abbonamenti 2023-2024

L’Arezzo gioca in anticipo. A pochi giorni dal termine della regular season la società amaranto informa i propri sostenitori che, a seguito anche di un confronto con il comitato Orgoglio Amaranto, è stato deciso di mantenere inalterati i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione per quei tifosi già abbonati in questo ultimo campionato di serie D. Una decisione nata in virtù del supporto che fin dal primo giorno di allenamento ha visto la Curva Minghelli e la piazza aretina sostenere e spingere il Cavallino in ogni partita fino alla conquista della promozione in Lega Pro.