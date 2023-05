Arezzo, ecco il Summer Camp 2023

L’unica vera vacanza amaranto è con i summer camp della Società Sportiva Arezzo. Dopo il successo dell’edizione 2022 torna la possibilità per tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 14 anni di vestire la maglia della squadra di calcio della città.

Calcio, ma non solo. Grazie al personale dello staff tecnico del Cavallino sarà infatti possibile giocare a calcio ma svolgere anche altre discipline sportive nella massima sicurezza e in una area polivalente come quella che solo il centro sportivo de Le Caselle può offrire.

Sono tre le settimane in programma: dal 19 al 23 giugno, dal 3 al 7 luglio e dal 10 al 14 luglio. Il programma prevede l’accoglienza a partire dalle ore 8, quindi dalle 9 alle 10:30 la prima attività sportiva e a seguire la merenda. Dalle 11 alle 12:30 ancora spazio all’attività motoria mentre alle 13 sarà servito il pranzo. Nel pomeriggio è previsto un corso pomeridiano dalle 14:30 alle 16, poi spazio alla merenda prima della chiusura del check-out alle 17:30.

Il costo settimanale è di 160 euro (giornaliero 40 euro), ed è previsto il 10 per cento di sconto per i tesserati dell’Arezzo Calcio. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a settoregiovanile@ssarezzo.it oppure chiamare il numero 351 8763639.