I risultati della Scuola Calcio Granata commentati dal DS Marco Saviozzi

ESORDIENTI UNDER 13 PROFESSIONISTI REGIONALI 2007

Mister: Russo Vincenzo – Chesi Alessandro

U.S. Città di Pontedera – Arezzo

Risultato finale fair play(3-1)

Parziale tempi(0-1)(1-0) (2-1)

Reti: Gjoni, Arcidiacono, Fabbri

Shoot out (24-19)

Formazione:

1°Tempo: Matteucci,Altini(cap),Paoli,Maffei,Gracci,Arcidiacono,Hoti,Parducci,Praticò.

2°Tempo: Fanelli,Bucci,Oliva[2008],Iacopini,Giusti(v.cap),Gjoni,Sarr,Del Cesta,Fabbri.

Prima partita del girone A Esordienti dove i nostri ragazzi affronteranno le prime quattro classificate dei due gironi precedenti e le prime due di questo girone accederanno alle fasi nazionali.

1°Tempo :

Dopo ottimi shoot out calciati da parte nostra, inizia la partita.

Buona partenza da parte dei nostri ragazzi che offrono pressione alta e aggressività su ogni palla. Al quinto Paoli su punizione esterna, fa partire un tiro cross che sfiora il palo. Al settimo l’Arezzo sfrutta un contropiede e manda il proprio attaccante uno contro uno contro il nostro portiere Matteucci che compie un intervento bellissimo in uscita bassa, salvando la propria porta. L’Arezzo prende coraggio e la partita si fa più difficile per i nostri difensori e al sedicesimo su un fallo laterale gli aretini creano un’azione fatta da tre passaggi di prima, che porta il proprio attaccante davanti alla porta siglando il gol del vantaggio.

I restanti quattro minuti non offrono occasioni, ma i nostri difensori ce la mettono tutta per contenere il risultato.

2° Tempo :

Partenza brillante da parte nostra e al terzo minuto guadagniamo un rigore, che Gjoni ė bravo a segnare spiazzando il portiere. Subito dopo il vantaggio sfioriamo il raddoppio con Sarr che tira forte dai venti metri sfiorando di poco il gol. Nonostante la nostra pressione l’Arezzo riesce ad uscire in contropiede dove però Fanelli in uscita salva. Secondo tempo equilibrato che non ha offerto molte occasioni da entrambe le parti.

3° Tempo:

Partenza ottima e tanto agonismo da parte delle due squadre, per un terzo tempo importantissimo per il risultato. Al quinto Paoli manda in porta Fabbri che tira ad incrociare mancando di poco la porta. Al decimo grandissimo gol di Arcidiacono che riceve una punizione dalla trequarti di Altini e di testa con una torsione degna di un grande attaccante ci porta in vantaggio. Terzo tempo pieno di occasioni . Al dodicesimo Iacopini davanti alla porta viene fermato dal portiere. Al quattordicesimo Fabbri raccoglie una respinta e al volo dai venti metri lascia partire un gran tiro rasoterra che trafigge il portiere. L’Arezzo non ci sta e al diciottesimo va in rete dopo una punizione che il nostro portiere respinge ma il primo ad arrivare sulla palla è un giocatore aretino che accorcia il risultato. I nostri ragazzi si chiudono e portano via un ottimo risultato, anche se sul piano del gioco non è stata una partita brillante, dove a predominare è stata la fisicità degli avversari, ma con tenacia è volontà siamo comunque riusciti ad ottenere dei punti preziosi e sudati.

SQUADRA A 2008 ESORDIENTI PROVINCIALI FAIR PLAY 2007

Mister: Morotti Filippo

U.S. Città di Pontedera 2008 – U.S. Fornacette 2007

Risultato: 1–2

Parziale tempi: (0-0) (1-0) (0-2)

Rete: Douanla

Formazione:

1° Tempo : Fasulo, Foglia,Sala,Hoxha, Polli, Di Donfrancesco, Papa, Menicucci , Gracci

2° Tempo : Saati,Gigli , Del torto ,Matteini , Polli ,Di Donfrancesco ,Gazzarrini , Douanla , Di Fiandra

Sconfitta a dir poco amara per i nostri granata, che hanno disputato una buona partita contro una delle squadre più forte del girone . Il primo tempo vede un Fornacette molto più attivo che però non crea numerose occasioni da gol. Nella ripresa è il Pontedera a salire in cattedra mostrando un ottimo gioco. Il vantaggio arriva dopo una bellissima azione fatta di triangolazioni con Gazzarrini che ribadisce in rete, ma l’arbitro incredibilmente annulla. Il Pontedera continua a macinare gioco e finalmente arriva il gol su calcio d’angolo da parte di Douanla che è bravo a ribadire in rete di testa. Il terzo e ultimo tempo è all’insegna dell’equilibrio con Gazzarrini e Douanla che fanno un ottimo lavoro a metà campo per quanto riguarda la gestione della palla. La beffa però arriva verso la metà del tempo quando il direttore di gara assegna prima un calcio di punizione per un fallo fuori area e successivamente calcio di rigore sotto l’incredulità dei giocatori locali. Verso la fine della gara il Fornacette sfrutta una piccola indecisione difensiva e va sul 2-1. Non rimprovero niente ai miei ragazzi che hanno affrontato la gara in maniera ottima, sicuramente la gestione arbitrale non ci ha premiato per quanto meritavamo.

SQUADRA B 2008 ESORDIENTI PROVINCIALI FAIR PLAY 2007

Mister : Cioni Giacomo

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA – CALCI

Risultato : 0-0

Formazione :

1° Tempo : Fusi M.,Lucarelli,Accardo,Barsacchi,Giuli,Fusi L., Bertelli, Signorini T., Precisi.

2° Tempo : Fusi M.,Benvenuti,Coppola, Barsacchi, Piantini, Lucarelli, Taverniti, Signorini S., Cystri

Partita giocata a buoni ritmi da entrambe le parti. Dispiace per il risultato che stavolta ci sta molto stretto considerato che siamo stati per tutti e tre i tempi bravi e caparbi a creare occasioni da gol senza purtroppo mai riuscirci. Contrariamente alla scorsa settimana, c è stata una grossa e bellissima risposta del gruppo con una prova maiuscola sia caratterialmente che da un punto di vista del gioco. Siamo stati sempre compatti, concentrati e giocando pure bene. Gli avversari si sono affacciati solo un paio di volte nelle nostre retrovia ma fortunatamente senza mai essere pericolosi. Bene cosi, ripartiamo dalla prestazione di oggi.

ESORDIENTI B PROVINCIALI 2008

Mister : Salvadori Marco – Saucci Omar

U.S. Città di Pontedera- Pisa Calcio

Risultato : 2 a 1

Reti : Adili, Avellino.

Il commento della partita odierna inizia da dove si era concluso quello della scorsa settimana, ossia dal ripartire da cosa non è andato bene in una sconfitta, cercando di fare tesoro di ciò che non è stato eseguito o gestito in maniera ottimale. E l’approccio alla partita odierna, che ci vedeva di fronte al Pisa, non è stato proprio lo stesso della scorsa settimana a Perignano: Oggi i ragazzi , benché non al meglio per alcuni elementi recuperati in extremis, e altri assenti, si è presentato al cospetto del Pisa deciso a fare la partita e a portare a casa l’intera posta in palio. La partita è molto equilibrata in ogni frazione con un Pisa più manovriero nella seconda frazione ed un Pontedera più dominante nella terza; le occasioni da rete si contano col contagocce, frutto dell’atteggiamento aggressivo di entrambe le compagini, che chiudono sul nascere ogni velleità offensiva dell’avversario, con il reparto difensivo granata che rimane sempre molto attento, concentrato e compatto. La rete ospite è frutto di un maldestro intervento di Raimo, autore di una buonissima prestazione, che nel tentativo di liberare di testa in tutta solitudine, infila la palla all’incrocio nella propria porta. Nel terzo tempo come detto, il Pontedera sale di ritmo soprattutto in mezzo al campo, e comincia a stazionare sempre più nella metà campo ospite; le reti arrivano quasi di inerzia ed in fotocopia: nella prima, Avellino spalla a spalla in velocità con un avversario, riesce a sgusciare da sinistra dentro l’area e a servire l’accorrente Adili, che da buon cecchino infila di interno a porta sguarnita; la seconda rete è molto simile alla prima, Pratesi esce in pressing sul giro palla difensivo ospite, e riconquistata palla rimette nel mezzo, dove stavolta è Avellino che con un guizzo anticipa tutti depositando di punta in rete. La vittoria odierna, risulta essere quindi meritata, e rappresenta un passo molto importante per questi ragazzi, soprattutto a livello di acquisizione di ulteriore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

