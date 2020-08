L’attaccante Mauro Semprini al Sudtirol. Il ragazzo è già presso gli uffici della società di Bolzano e nel pomeriggio dovrebbe firmare il contratto con la squadra bianco-rossa. Il giocatore sarà ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Al giocatore va l’in bocca al lupo parte di tutta la società dell’U.S Città di Pontedera, che lo ringrazia per la professionalità e la dedizione al lavoro espresse in allenamento e messe in campo durante la passata stagione.

L’articolo Mauro Semprini al Sudtirol: prestito oneroso con diritto di riscatto proviene da U.S. Citta di Pontedera.